ليبيا – باركت الحكومة المؤقتة جهود القوات المسلحة التي أطلق قائدها مؤخراً عملية تطهير الجنوب الليبي والذي يعاني الأمرين من العصابات الإرهابية والإجرامية وكذلك العصابات الوافدة إلى تلك المناطق والتي أذاقت السكان الآمنين في الجنوب عذابات انعدام الأمن وقلة الاستقرار.

الحكومة المؤقتة أكدت في بيان لها تحصلت المرصد على نسخة منه لمواطنيها الكرام في مختلف مناطق الجنوب أنها لن تتخلى عنهم وستعمل على إيصال كافة الخدمات والاحتياجات لهم بما يكفل كرامتهم وعيشهم الكريم.

وتبارك الحكومة العملية النوعية التي قامت بها وحدات من القوات المسلحة المشاركة في عملية تطهير الجنوب الجمعة في منطقة القرضة والتي أثمرت قطف رأس أبرز عتاولة الإرهاب المحلي والعالمي المكني بأبي طلحة الحسناوي.

وإعتبرت أن هذه العملية تعد فخراً لكل الليبيين كون هذا الإرهابي متورط في العديد من القضايا الإجرامية محلياً ودولياً وأعلنت الولايات المتحدة مقتله عديد المرات خاصة خلال تواجده في العراق وسوريا.

كما رأت أنه بات على المجتمع الدولي أن يعيد حساباته في التعامل مع القضية الليبية خصوصاً أنه يتم برهنت كل يوم صدق المشروع من خلال مكافحة الإرهاب والعمل على بناء الدولة المنشودة لكل الليبيين.