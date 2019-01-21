العراق – ظهر رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، في مقطع فيديو، وهو يقبل تحديا أطلقه مشاهير العراق من فنانين ورياضيين وإعلاميين، بالتبرع لمفوضية شؤون اللاجئين.

ويأتي قبول صالح بالتبرع بعد يوم على تحديه من قبل الإعلامي العراقي أحمد البشير مقدم برنامج “البشير شو”، بالتبرع لمفوضية شؤون اللاجئين.

وقال صالح في الفيديو: “أقبل تحدي الزعيم البشيري أحمد البشير بالتبرع لمفوضية شؤون اللاجئين.. ليس لدي خيار غير القبول بذلك”.

وأطلق فنانون ورياضيون وإعلاميون ورجال سياسة تحديا على الإنترنت، يقوم فيه الشخص بالتبرع إلى مفوضية اللاجئين، ومن ثم ينقل التحدي إلى شخص آخر، والذي بدوره يقوم بالفعل ذاته كأحجار الدومينو.

المصدر: RT