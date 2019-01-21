ليبيا – قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأحد بزيارة لمطار طرابلس العالمي ومنطقة قصر بن غشير.

المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة السراج لإجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب العاصمة والترتيبات الأمنية الخاصة بمدينة طرابلس وضواحيها.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه جرى خلال الزيارة متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية للمطار وإجراءات تسليمها للجهات المعنية عن طريق وزارة الداخلية.

ورافق رئيس المجلس الرئاسي في زيارته وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا وآمري المناطق العسكرية طرابلس والغربية والوسطى وآمر مركز العمليات المشتركة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.