ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الإثنين مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر سبل تذليل المصاعب التي تواجه عمل المصلحة.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الآلية التي إتخذتها مصلحة الأحوال في معالجة قواعد البيانات والتأكد من سلامتها.

وطالب السراج بإعداد تقارير شهرية عن أداء المصلحة وعن خطوات تنفيذ مشروع انطلاقة المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 5 أشهر ، مؤكداً على ضرورة مطابقة البيانات الورقية ببيانات المنظومة.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل وضع قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تعتمد عليها الدولة في الاستحقاقات القادمة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

رئيس المجلس الرئاسي شدد على دعم المصلحة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتؤدي عملها بالوجه المطلوب على أن يكون لها تواصل مباشر مع المجلس الرئاسي.