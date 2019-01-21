ليبيا – طالب المجلس الرئاسي في بياناً له الوزراء المفوضون ورؤساء الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات والشركات العامة ومافي حكمها بالالتزام والتقيد بالتشريعات النافذة لاحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية .

المجلس الرئاسي أكد في قراره رقم “1” للعام الجاري والذي تلقت المرصد نسخة منه على ضرورة إلتزام الجهات المعنية على أن ألا يتم التعيين والتعاقد على شغل الوظائف إلا على الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي المعتمد إلى جانب توفر التغطية المالية اللازمة لذلك.

ودعا البيان إلى ضرورة حضور مندوب عن وزارة العمل والتأهيل عند مناقشة الميزانية التقديرية بند المرتبات للوحدات الإدارية العامة.