ليبيا – علق رئيس الغرفة الأمنية العليا درنة العميد عبد العالي عيسى صالح على تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بشأن درنة معتبراً انها لأ أساس لها من الصحة، مؤكداً على أن كافة المساعدات تصل لدرنة بمساعدة من الهلال الأحمر.

العميد صالح لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مدينة درنة لا تشهد أي إعتقال تعسفي أو إجراءات خارج القانون، منوهاً إلى أنه كآمر للغرفة الأمنية العليا درنة مسؤول عن أي خلل أمني داخل المدينة.

وإستطرد حديثه قائلاً :”درنة خلال الـ 8 سنوات وضعت تحت وطأة الجماعات الإرهابية وليس من السهل جعلها في يوم وليلة من المدن النموذجية فقد كانت معزولة عن الوطن طوال فتره تواجد كافة الجماعات الإرهابية فيها من تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة إلى أنصار بيت المقدس وكافة التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم لكن بفضل الله وأوامر القائد العام كافة الوحدات الأمنية الموجودة في درنة عادت المدينة لحضن الوطن”.

وتسائل العميد صالح عن موقف ودور سلامة من ما كان يحدث داخل مدينة درنة في تلك الفترة من قبل الجماعات الإرهابية كقطع الرؤوس والمقابر الجماعية، مجدداً تأكيده على أن تصريحات سلامة غير صحيحة ولا تستند لأي واقع في درنة.

رئيس الغرفة الأمنية العليا درنة قال بشأن حديث سلامة خلال إحاطته عن تعرض أطفال ونساء للإعتقال في مراكز الاحتجاز داخل درنة دون توجيه الاتهام لهم” أتحداه، فقد شكلت لجنة تحقيق موحدة على مستوى درنة ولجنة القبض على الخلايا الإرهابية النائمة فلا يمكن التعدي على إي شخص نهائياً إلا إذا وجدت أدلة تبين تقديمه مساعدات إرهابية أو قيامه بأعمال إرهابية أثناء فترة سيطرة الجماعات على درنة لأنه حينها لن نسمح له التجول بالشارع بل نقبض عليه و نحقق معه لمعرفة الحقيقة وما إن أثبتت براءته يتم الإفراج عنه”.