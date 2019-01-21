ليبيا – أكد المجلس الأعلى للقضاء إطلاعه على تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسار هيومن رايتس ووتش العالمي لسنة 2019 الذي ورد فيه أن المؤسسات القضائية في ليبيا تعمل بطاقات ووتيرة منخفضة جداً وإن العديد من المحاكم لا تعمل في أكثر من مدينة.

المجلس الأعلى للقضاء أعرب في بيان له تلقت المرصد نسخة منه عن رفضه لما ذكر في التقرير، مطالباً بإستيفاء المعلومات من الواقع ومن المصادر الموثوقة.

ونوّه المجلس إلى أن ليبيا بها 9 محاكم استئناف كل منها يتبعها عدد من المحاكم الإبتدائية وينضوي تحت كل محكمة إبتدائية عدد من المحاكم الجزئية وكافة تلك المحاكم تعمل بوتيرة عالية جداً وجهد جبار فلم تنل منها الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وذلك دليل على حرص رجال القضاء الليبي على أداء واجبهم.

وأكد المجلس على أنه يوجد أي محكمة في ليبيا لا تعمل ففي مدينة سبها رغم هشاشة الأمن في وقت سابق لم تتوقف الجلسات وكانت محكمة الاستئناف تعقد جلساتها في إحدى المحاكم الإبتدائية التابعة لها وأخيراً تم تفعيل محكمة درنة الإبتدائية.

كما جاء في نص البيان:”القضاء الليبي بخير يتحدى الصعاب وإن رجاله عازمون على القيام بما فرضه عليهم المولى عز وجل ثم القانون بإقامة العدل بين الناس”.