ليبيا – أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري أمس الأحد أن قوات الجيش تحظى بدعم من أهالي المناطق الجنوبية في حربها ضد العصابات الأجنبية والجماعات المتطرفة وذلك بعد ساعات من تحذير الأمم المتحدة من اندلاع نزاع مع استمرار الحشد العسكري في تلك المناطق.

المسماري قال في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” إن الجيش ينسق بشكل مباشر مع دولتي النيجر وتشاد لمواجهة العصابات وعناصر القاعدة وداعش في المنطقة الجنوبية ، مضيفاً أن التنسيق قائم مع النيجر والتشاد بشكل مباشر وتونس ومصر والجزائر كون لديها قوات لحرس الحدود منوطة بحماية هذه البلدان.

ولفت الناطق الرسمي إلى أن أهالي الجنوب يدعمون قوات الجيش في حربه ضد العصابات ، منوّهاً إلى أن الجيش لا يدخل أي منطقة إلا بدعم شعبي من الأهالي.

المسماري أشار إلى أن الجيش في المنطقة الجنوبية يواجه عناصر القاعدة والعصابات بدعم من الطيران ، مؤكداً على أن المعركة شاملة والجيش الوطني قادر على حماية ليبيا.