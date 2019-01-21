ليبيا – كشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري عن المكان الذي يجرى فيه التحقيق مع الإرهابي المصري هشام عشماوي في الوقت الراهن.

المسماري أشار في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن عشماوي لا يزال في ليبيا تحت سلطة المدعي العام العسكري الذي يجري التحقيقات معه، موضحاً ان المدعي العام لم يفصح حتى الآن عن أية معلومات من التي أدلى بها عشماوي خلال الفترة الماضية وأنه يخضع للتحقيقات السرية ضمن مجموعة من الإرهابيين الموجودين تحت سلطة المدعي العام العسكري ورجال القضاء.

وأوضح أن الجيش يتقدم بصورة كبيرة في عملية تطهير الجنوب وأنه سيطر على عدة معسكرات في مدينة سبها كانت تسيطر عليها العصابات التشادية حسب وصفه، مؤكداً ان ذلك يجرى بالتنسيق مع القيادات ومشائخ الجنوب وأن الطيران ينفذ طلعاته الجوية من عدة قواعد تابعة لليبيا.

كما أكد على أن القوات المسلحة أعادت مديرية أمن سبها للعمل بكل طواقمها بعد أن تم تطهيرها من العصابات التي كانت تسيطر على المواقع هناك، مشدداً على أن الجيش لا يعبر عن مناطق جغرافية أو قبلية بعينها وإنما هو جيش ليبيا ويسعى لتطهير الأراضي الليبية كافة.

وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيّن أن الجيش يتابع عملية التطهير في الجنوب ويراقب الحدود بشكل دقيق وأن الجيش لا يعلق على أمر يخص تشاد وإسرائيل إلا أنه يعمل على تأمين الحدود الليبية وحفظ سيادة الدولة.