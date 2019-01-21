ليبيا – قام عضو مجلس النواب المقاطع ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأحد بزيارة لمديرية أمن قصر بن غشير للوقوف على إحتياجات المديرية وإستعراض خطة عملها خلال المدة القادمة.

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باشاغا أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية التي من شأنها بسط الأمن والإستقرار داخل العاصمة وضواحيها.

ورافق وزير الداخلية في هذه الزيارة مدير الإدارة العامة للأمن المركزي ومدير أمن طرابلس ومدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة وعضو من جهاز المخابرات العامة.