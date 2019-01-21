بغداد – أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنه أمر بفتح شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد أمام حركة السيارات وبشكل يومي.

وقال سكرتير رئيس الوزراء، الفريق الركن محمد حميد البياتي، إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر بفتح شارع الرشيد امس الأحد، وكل الأيام وعدم إغلاقه”.

وأعلن المكتب، امس، أن القيود رفعت من شارع الرشيد وسط بغداد، لافتا إلى أن حركة السير ستكون ذهابا وإيابا.

من جهتها أشارت مديرية المرور العامة، إلى أن شارع الرشيد جرى افتتاحه من منطقة حافظ القاضي باتجاه البنك المركزي وساحة الرصافي، وبالعكس.

وقال الرائد فادي الخزعلي من إعلام مديرية المرور، إن “الطريق سيكون مفتوحا على مدار 24 ساعة”.

ويعتبر شارع الرشيد من أقدم وأشهر شوارع بغداد والوطن العربي وكان يعرف خلال الحكم العثماني باسم شارع علي اسم خليل باشا حاكم بغداد وقائد الجيش العثماني الذي قام بتوسيع وتعديل الطريق العام الممتد من الباب الشرقي إلى باب المعظم وجعله شارعاً باسمهِ عام 1910م، وكان ذلك لأسباب حربية ولتسهيل حركة الجيش العثماني وعرباته .

ويحوي شارع الرشيد جوامع تراثية منها جامع الحيدرخانة الذي شيدهُ داود باشا عام 1819م، وجامع مرجان وجامع سيد سلطان علي وجامع حسين باشا، ويحوي أسواقاً قديمة مشهورة منهاسوق هرج وسوق السراي.

كما يعتبر شارع الرشد مركزا تجاري مهم حيث يقع البنك المركزي العراقي في وسطه اضافة الى العديد من المراكز التجارية والصرافة اضافة الى كونه معلما سياحيا وثقافيا مهما .