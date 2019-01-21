ليبيا – أعلن المجلس البلدي ترهونة عن استئناف العمل بكافة القطاعات والإدارات والمكاتب الحكومية و عودة الدراسه ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق الـ22 من شهر يناير الجاري.

بلدية ترهونة قررت يوم الأربعاء الماضي وقف العمل داخل المؤسسات التعليمة وكل الادارات الخدمية داخل المدينة باستثناء المرافق الصحية كما أعلنت حظر التجوال داخل البلدية على مدار 24 ساعة على أثر الإشتباكات التي دارت جنوبي العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن قرار بلدية ترهونة جاء بعد توقيع إتفاق برعاية مشائخ ورفلة بين مشائخ ترهونة وطرابلس لوقف إطلاق النار وإصلاح ذات البين على أن تتراجع قوات الطرفين 15 كلم من الحدود الادارية لكل منطقة وإرجاع الاسلحة الثقيلة إلى معسكراتها .