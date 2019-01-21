ليبيا – إستنكرت بلدية جالو في بياناً لها اليوم الإثنين إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام الأمم المتحدة حول الوضع في الجنوب وتجاهله لدور القوات المسلحة في إطلاقه لعملية تحرير الجنوب.

المجلس البلدي جالو أوضح في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه أن ما ينقص ليبيا هو المصالحة الوطنية واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن وتفعيل قانون العفو العام الذي أصدره المجلس النواب.

وطالب المجلس برفع الحظر عن تسليح الجيش لكي يتمكن من تحرير كامل التراب الليبي،مؤكداً على دعمه للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وترحم المجلس على أرواح الضحايا من أبناء القوات المسلحة الذي ارتقت أرواحهم في الدفاع عن قوت الليبيين والوطن وتسطير ملاحم الجهاد في الجنوب وتحريره من العصابات التشادية والمجموعات الإرهابية.