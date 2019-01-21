واشنطن – قدم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، البيتزا لحرسه الخاص كنوع من التقدير، شاكرا لهم عملهم اضطراريا دون أجر، بسبب الإغلاق الحكومي الناشئ عن خلاف السياسيين في البلاد.

وكتب بوش في قناته على إنستغرام، إنه أطعم ضباط الخدمة السرية المسؤولين عن حمايته البيتزا، مشيرا إلى أن الموظفين الفيدراليين لا يحصلون على أجورهم حاليا بسبب تعليق الحكومة عملها مؤقتا.

وأضاف إلى تعليقه على الصورة التي نشرها، ويظهر فيها عدة صناديق من البيتزا أمام سبعة موظفين من حراسه، كلمات الامتنان “لأولئك الذين يستمرون في العمل أثناء تعليق أنشطة الوكالات الحكومية الأمريكية”، داعيا السياسيين إلى الاتفاق واستئناف عمل الإدارات الفدرالية.

وقال: “لورا (زوجته) وأنا، نشعر بالامتنان لموظفي الخدمة السرية وآلاف موظفي الحكومة الفيدرالية الذين يعملون في مصلحة بلدنا بدون راتب. نحن نشكر المواطنين الذين يدعمونهم.. لقد حان الوقت لزعماء كلا الحزبين أن يتحدوا لوضع حد للإغلاق”.

ونادرا ما يعلق الرئيس الأسبق بوش الابن على الأحداث الجارية في البلاد، مفضلا البقاء في الظل بعد وفاة والده، جورج بوش الأب نهاية العام الماضي.

في الوقت نفسه، تذكر شبكة CBS News أن التعليق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة يعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، حيث ما زال مستمرا منذ شهر تقريبا، بسبب الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وعلى هذا الأساس، تم إرسال حوالي 800 ألف موظف يعملون في الهيئات الفدرالية في إجازات غير مدفوعة الأجر أو العمل دون راتب.

المصدر: RT