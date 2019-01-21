ليبيا – اجتمع وزير الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي أمس الأحد مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر سبل التعاون الإقتصادي بين البلدين.

السفير بيكر أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والصناعة عن إستعداد بلاده لتقديم كافة الخبرات في مجال الشراكة العامة والخاصة وإعادة الإعمار،مشيداً بدور وزارة الإقتصاد في الاصلاحات الاقتصادية وعلاج الآثار الجانبية لها.

وبدوره،أكد الوزير على إستعداد بلاده لفتح أفق التعاون في القطاع الاقتصادي الصناعي للمساهمة في تقوية الشراكة التجارية بين البلدين.