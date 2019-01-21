ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الأحد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر لبحث ملفات التعاون بين البلدين في عديد المجالات.

فرانك أشاد وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لبسط الأمن وإنعاش الاقتصاد، منوهاً إلى أن هناك تحديات تحتاج إلى جهد وصدق من جميع الأطراف.

وشدد السفير البريطاني خلال اللقاء على أن الاتفاق السياسي هو الخيار الصائب لحل الأزمة الليبية.

بدوره أكد معيتيق على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، مبدياً تطلعه لعودة الشركات الأجنبية لاستكمال المشاريع المتوقفة و المزمع تنفيذها هذا العام وفق الخطة المستهدفة من قبل حكومة الوفاق.