الصين – تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.6 بالمئة في 2018، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ 1990، بحسب بيانات رسمية صدرت، الإثنين.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الإثنين، أن نمو الاقتصاد المحلي المسجل في 2018، تباطأ من 6.8 بالمئة في 2017.

وضغطت البيانات الصينية الصادرة الإثنين، على أسعار النفط الخام، التي بلغت أعلى مستوى في 2019 خلال وقت سابق اليوم، قبل أن تتراجع لاحقا.

وتعتبر أرقام نمو الاقتصاد الصيني، مقياسا للاقتصاد العالمي، وعلى إثرها تتحدد اتجاهات عديد القطاعات الاقتصادية والسياسات المالية حول العالم.

وفي الربع الأخير 2018، تراجع نمو الاقتصاد الصيني، إلى 6.4 بالمئة مقارنة مع 6.5 بالمئة في الربع السابق له.

يتزامن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، مع حرب تجارية خاضتها بكين لعدة شهور مع الولايات المتحدة منذ مارس/ آذار الماضي، قبل الإعلان عن تجميدها في ديسمبر/ كانون الأول الفائت.