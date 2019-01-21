الصين – اتجهت أسعار النفط الخام نحو التذبذب، في بداية تعاملات الأسبوع، الإثنين، بفعل ظهور معلومات صينية متباينة، تدعم إحداها أسعار الخام للصعود، وأخرى تضغط عليها.

وأظهرت بيانات صينية رسمية، نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاع تكرير النفط في المصافي الصينية، لمستويات قياسية خلال 2018، إلى 12.1 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 11.4 مليون برميل يوميا في 2017، ما دفع الأسعار صباح الإثنين للصعود.

إلا أن بيانات لاحقة صدرت، الإثنين، أظهرت تباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الأخير 2018، مقارنة مع الربع السابق له، إلى 6.4 بالمئة، مقارنة مع 6.5 بالمئة.

وتسببت البيانات الأخيرة، بهبوط أسعار خام برنت تسليم مارس / آذار بنسبة 0.22 بالمئة أو 13 سنتا، إلى 62.58 دولارا للبرميل، عند الساعة (08:08 ت.غ).

وكانت أسعار خام برنت، تجاوزت في بداية تعاملات الإثنين، حاجز 63 دولارا وهو أعلى مستوى مسجل في 2019.

وتعد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وثاني أكبر مستهلك له، بعد الولايات المتحدة المتحدة.

وبنسبة 0.30 بالمئة أو 17 سنتا، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم مارس/ آذار، إلى 54.03 دولارا للبرميل.