الولايات المتحدة – حذّر خبراء في أمن المعلومات من تطبيقات يستغلها الهاكرز لسرقة أموال المستخدمين عبر هواتف أندرويد.

وأشار موقع “Trend Micro” إلى أن قراصنة الإنترنت استخدموا تطبيقي “Currency Converter” و”BatterySaverMobi” اللذين كانا في متجر غوغل الإلكتروني، لنشر فيروس يدعى “Anubis” في الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد، وتمكنوا من الوصول إلى بيانات البطاقات المصرفية للمستخدمين.

وبينت إحصائيات جمعتها شركات أمن المعلومات أن تطبيق “BatterySaverMobi” استخدم أكثر من 5000 مرة لمثل هذا النوع من عمليات الاحتيال الإلكتروني، والفيروس الذي تسرب للهواتف عن طريقه، كان ينسخ كلمات مرور البطاقات المصرفية في الهاتف بعد كل مرة يحاول المستخدم إدخالها، ويرسل هذه البيانات إلى قراصنة الإنترنت.

من جانبها، أكدت “غوغل” أنها أزالت التطبيقين المذكورين من متجر “Google Play”، وتعمل على السيطرة على آثار فيروس “Anubis” على المستخدمين.

المصدر: فيستي