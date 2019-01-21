سوريا – ذكرت وسائل إعلام أن تفجيرا استهدف بسيارة مفخخة اليوم رتلا أمريكيا يرافقه مسلحون أكراد في ريف الحسكة الجنوبي، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى لم يعرف إن كانوا أمريكيين أم أكرادا بعد.

وقال ناشطون إن الانفجار استهدف حاجزا للوحدات الكردية خلال مرور دورية للتحالف الدولي في منطقة الـ47 غربي الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

من جهتها قالت وكالة “هاوار” إن سيارة مفخخة انفجرت اليوم الاثنين في الشدادي واستهدفت حاجزا لـ”قوى الأمن الداخلي” هناك وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن التفجير نفذه انتحاري قاد سيارة مفخخة من نوع هيونداي، وأن عناصر الحاجز شكوا في أمره وحاولوا إيقافه.

المصدر: وكالات