كندا – كشفت دراسة كندية حديثة أنّ المرأة اكثر تحملاً للألم مقارنة مع الرجل.

وفي التفاصيل أنّ الباحثين الكنديين درسوا عينة من 41 رجلا و38 امرأة ثم رصدوا إحساسهم بالألم عن طريق تعريضهم لحرارة خفيفة في منطقة الساعد.

وبعد التعريض للحرارة، طلب الباحثون من المشاركين أن يعطوا تقديرا لدرجة الألم الذي أحسوا به من 1 إلى المئة، فأظهرت النتائج، أن الرجال كانوا أكثر تأثرا بالحرارة على الرغم من تعريض النساء للدرجة نفسها أثناء القيام بالتجربة.

كما أوضح الباحثون أنّ النساء تجاوزن الشعور بالألم على نحو سريع فيما احتفظت ذاكرة الرجال بما تم التعرض له لمدة أطول.

وفي تعليقهم، اعتبر البعض أنّ نتيجة هذه الدراسة جاءت مخالفة للتوقعات، إذ أنّها بيّنت أنّ النساء أكثر تحملاً من الرجال في وقت توصف فيه النساء بأنّهن مرهفات الإحساس.