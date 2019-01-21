ليبيا – في اطار تعزيز قواعد حوكمة الشركات واصلاح النظم المالية والتنظيمية بقطاعات الدولة عقد رئيس ديوان المحاسبة اليومين الماضيين اجتماع بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس ضم رئيس واعضاء المؤسسة الليبية للاستثمار بحضور رئيس الهيئة الاستشارية ومدير الادارة العامة لتقييم اداء الشركات والمصارف ومدير ادارة تقييم اداء شركات الاستثمار واعضاء لجنة فحص مؤسسة الاستثمار .

حيث تم بالاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للديوان مناقشة عدد من ملاحظات الديوان حول المؤسسة واستثماراتها في الداخل والخارج ومتابعة الاجراءات التي تمت بالخصوص كما تناول الاجتماع توصيات الديوان بتبني دليل لحوكمة الشركات يمنع حالات تعارض المصالح ويعزز الافصاح والشفافية والمساءلة.

وبحث المجتمعون عدد من الموضوعات الاخرى اهمها اعداد المؤسسة لرؤية استراتيجية يمكن من خلالها الرفع من كفاءة وفاعلية الاستثمارات الليبية بالخارج لتحقيق مصالح الدولة و تشكيل لجنة عليا من ديوان المحاسبة لمراجعة وتقيم سياسات واستراتيجيات الاستثمارات بالخارج.

كما تم الاتفاق على تكليف مراجعين خارجيين من قبل الجمعيات العمومية وفق المعايير الدولية بما يضمن من ابداء راي محايد وموضوعي حول القوائم المالية وقرارات الاستثمار.