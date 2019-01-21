مصر – أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أن أمن الخليج يعد بمثابة خط أحمر لمصر، مشيرا إلى مساندة بلاده لجهود التحالف العربي في اليمن.

وقال عبد العال لدى زيارته رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بقصر البيان بالكويت، إن “العلاقات التي تربط مصر والكويت تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في المنطقة، وهو ما يتطلب البناء عليه في الفترة المقبلة، وبما يرتقى بمصلحة الشعبين”.

وأضاف، أن “مصر مهتمة بإزالة العقبات التي تعرقل حركة التجارة بين الجانبين، وكذلك بعقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والتي تمت الموافقة على إنشائها على المستوى الوزاري”.

وأعرب رئيس مجلس النواب المصري، عن تطلع بلاده لزيادة الاستثمارات الكويتية في العديد من المشروعات المصرية، لاسيما في ظل ما تقوم به مصر من مشروعات قومية عملاقة وبنية تحتية جاذبة للاستثمارات، فضلا عن صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح الأجانب مزايا وتسهيلات عديدة.

من جانبه، شدد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، على اعتزازه الشديد بالزيارة، وحرص دولة الكويت على تطوير العلاقات مع مصر في كافة المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأشار المسؤول الكويتي إلى الدور المحوري لمصر في المنطقة، وضرورة التنسيق معها بشأن مواجهة التحديات التي تواجهها دول المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب التشاور والتنسيق بشكل دائم ومستمر، والعمل على مواجهته بشكل حاسم حتى لا يؤثر على استقرار وأمن المنطقة.

ويزور رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له الكويت، ويلتقي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وعددا من مسؤولي البلاد، كما سيلقي كلمة البرلمان المصري أمام مجلس الشعب الكويتي.

المصدر: اليوم السابع