فرنسا – اقترب باريس سان جيرمان الفرنسي، من التفوق على برشلونة، والفوز بخدمات اللاعب الهولندي الدولي فرينكي دي يونج، لاعب أياكس أمستردام.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن النادي الفرنسي يُخطط للسفر إلى أمستردام، الأسبوع المقبل، من أجل إغلاق الصفقة بشكل رسمي والحصول على توقيع دي يونج.

وكان أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لباريس، سافر يوم الجمعة الماضي إلى أمستردام للاجتماع بوكلاء اللاعب.

وأضافت أن ذلك الاجتماع جاء لمحاولة الحصول على نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن بي إس جي وافق على إدراج لاعب آخر ضمن الصفقة، لم يكشف بعد عن اسمه.

وتابعت الصحيفة أن سان جيرمان كثف من اتصالاته لإغلاق الاتفاق نهائيًا مع أياكس، مشيرا إلى أن إداريي النادي سيسافرون الأسبوع المقبل لجعل الصفقة رسمية.

المصدر : كوووة