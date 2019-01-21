ليبيا – أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الإثنين في إتصال هاتفي مع رئيس وفد مشائخ ورفلة الشيخ محمد البرغوثي عن شكره على الجهود الجبارة التي بذلها رفقة الحكماء والأعيان لإعادة الوئام والسلم بعد الإشتباكات الدامية جنوب العاصمة طرابلس.

المبعوث الأممي تمنى بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية النجاح والتطبيق الصادق لإتفاق الهدنة التي تم التوصل إليها بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع.

يُشار إلى أن وفد مشائخ وأعيان ورفلة وعلى رأسهم الشيخ محمد البرغوثي وصل أمس الأحد إلى مدينة طرابلس للقاء مشائخ وأعيان المدينة لمناقشة الاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة جنوبي العاصمة.