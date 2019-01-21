وفازت سيرينا البالغة 37 عاما والساعية إلى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة الموجود بحوزة الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا)، 6-1 و4-6 و6-4.

وأنهت سيرينا، بطلة 2017، المجموعة الأولى بسهولة في 22 دقيقة، وكانت تتجه نحو فوز سريع وسلس على الرومانية (27 عاما) هو الثاني في ملبورن بعد ربع نهائي عام 2016، والتاسع في 10 مواجهات مباشرة مقابل هزيمة واحدة في نصف نهائي دورة البريميير (ماسترز سابقا) في إنديان ويلز الأميركية عام 2015.

وكسرت الأميركية إرسال منافستها مرتين في المجموعة الأولى (الشوطان الرابع والسادس)، ثم في الشوط الثالث من الثانية، لكن خسارتها لإحدى النقاط جعلتها عصبية، فاستغلت هاليب ببرودة أعصابها الموقف وكسرت إرسال منافستها مرتين (الشوط الرابع والعاشر) وانهتها في 35 دقيقة.

وحققت كل من اللاعبتين الفوز على إرسالها في المجموعة الثالثة الحاسمة حتى الشوط السابع حيث تمكنت سيرينا من انتزاع إرسال الرومانية وانهت المجموعة في صالحها والمباراة في ساعة و47 دقيقة.

وصرحت سيرينا بعد الفوز “أنا أشبه بمقاتلة. لا أستسلم أبدا. كانت المباراة حامية وقوية، وكانت هناك بعض النقاط المذهلة”.

وأضافت “لكني أحب لعب كرة المضرب، أحب الظهور هنا، واحب هذا الملعب (الرئيسي رود لايفر). إنه لأمر رائع أن أعود”.

وضربت الاميركية موعدا في ربع النهائي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا السابعة التي تغلبت على الإسبانية غاربيني موغوروتسا الـ 18 بمجموعتين 6-3 و6-1.

والتقت اللاعبتان سابقا ثلاث مرات ففازت سيرينا في دورة ستانفورد الاميركية (2014)، وبليسكوفا في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية (2016)، وردت لها سيرينا التحية بعد عامين في ربع نهائي البطولة ذاتها (2018).