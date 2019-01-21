ليبيا – رحبت شركة البريقة لتسويق النفط أمس الأحد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء قسم البحث الجنائي الجميل حيث تمكن الضباط من إحباط محاولة لتهريب الوقود عبر الحدود الغربية للبلاد يوم الجمعة الماضي.

رئيس لجنة إدارة شركة البريقة عماد بن كورة عبر بحسب المكتب الإعلامي التابع للشركة عن شكره للقوات الأمنية التي تعمل ليلاً ونهاراً لمحاربة ظاهرة التهريب، مؤكداً على أن محاربتها واجب وطني يقع على عاتق الجميع لما تعود به من أضرار سلبية.

وأشار إلى أن الشركة تواصل عملها في امداد كافة مدن ليبيا بالمحروقات والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لضمان سلامة وصولها وبيعها بالسعر الرسمي.

يشار إلى أن أعضاء قشم البحث الجنائي الجميل قاموا بضبط 4 شاحنات بالقرب من منطقة العقربية محملة بالوقود والتحفظ عليها وعلى السائقين ومن كان برفقتهم لعرضهم على النيابة العامة.