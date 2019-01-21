القاهرة – أجريت مراسم سحب قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة.

وتأهل 16 فريقا لدور المجموعات، تم تقسيمهم على 4 مجموعات، شهدت صدامات عربية قوية، في ظل وجود 8 أندية عربية.

وأوقعت القرعة ثلاثة فرق مغربية ضمن المجموعة الأولى التي جمعت كلا من حسنية أغادير ونهضة بركان المغربي والرجاء المغربي وأوتوهو دويو الكونغولي.

كما شهدت المجموعة الثانية لقاء الفريقين التونسيين النجم الساحلي والصفاقسي إلى جانب إينوغو رينجرز النيجيري وساليتاس من بوركينا فاسو.

ووقع الهلال السوداني في المجموعة الثالثة رفقة أشانتي كوتوكو الغاني، ونكانا ريد ديفلز وزيسكو يونايتد من زامبيا.

كما أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك المصري في مواجهة نصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنغولي وجور ماهيا الكيني بالمجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من دور المجموعات، في الثالث من فبراير المقبل، بينما يختتم الدور بالمرحلة السادسة، التي تقام مبارياتها في الـ17 من مارس المقبل.

المصدر: تويتر كاف