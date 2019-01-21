ليبيا – تشهد مصارف وسط العاصمة طرابلس إزدحاماً وسط مخاوف من عودة أزمة السيولة النقدية من جديد وهي الأزمة التي لطالما كانت هاجساً يؤرق المواطنين الذين كانوا يعتقدون بأنها إنتهت من غير رجعة .

ومنذ فجر اليوم الإثنين وأمس الأحد تشهد مختلف مصارف وسط العاصمة طرابلس أزمة إزدحام وطوابير طويلة إمتدت لعشرات الأمتار فى الشوارع المحيطة بالمصارف بما فى ذلك مصرفي الوحدة والتجاري الرئيسي .

مراسل صحيفة المرصد تجول ظهر ومساء اليوم الأحد بين هذه المصارف الواقعة فى قلب مركز العاصمة طرابلس وإستطلع آراء المواطنين مؤكداً بأنه لمس مخاوف حقيقية غير مخفية من إشتداد هذه الأزمة وعودتها إلى شكلها السابق خاصة مع إشتداد البرد فى ساعات المساء .

وخلال جولته التي أعد خلالها هذا التقرير ، تحدث مراسلنا مع بعض المواطنين ، ومنهم المواطنة حليمة الجهاني ( 43 سنة – ربة بيت ) والتي قالت بأنها جائت لمصرف الوحدة فرع المغاربة منذ يوم أمس وفوجئت بعودة الأزدحام فقامت بتسجيل إسمها فى قائمة الطابور ثم غادرت وعادت صباح اليوم الإثنين وبقيت حتى الساعة السادسة معربة عن تضايقها لأنه يجب عليها العودة للبيت مع عدم تمكنها من السحب .

أما المواطن فرج بن عبدالله ( 54 سنة – متقاعد ) فيقول بأنه جاء منذ الفجر لمصرف الوحدة فرع شارع امحمد المقريف لأجل سحب 2000 دينار يحتاجهم لإتمام بعض المعاملات الخاصة بأسرته مؤكداً عزمه على عدم المغادرة حتى يتمكن من السحب مهما كلفه الأمر حتى أنه تحدث عن جلبه لمعطف ثقيل سيرتديه فى ساعات الليل الباردة إن تطلب الأمر .

ولم يخفي بعض المواطنين غضبهم من حكومة الوفاق ومن خلفها المبعوث الأممي غسان سلامة وقد إتهموه بالمجمل بأنه قدم صورة مغلوطة للعالم فى إحاطته يوم الجمعة الماضية حول الإصلاحات الإقتصادية عندما تحدث عن إختفاء الطوابير وإنخفاض أسعار السلع بما نسبته 40% وتحقيق الإستقرار الإقتصادي وجعل مندوبي دول مجلس الأمن يباركون هذه الرواية .

وقال المواطن ( ك.أ 47 سنة – أستاذ جامعي ) وقد فضل عدم إعلان إسمه بأن سلامة قدم صورة وردية للمجتمع الدولي فى إحاطته بشكل يجافي الواقع وأضاف بأن الإصلاحات الإقتصادية التي يدور الحديث حولها لم توضع على أساس صحيح .

أما الشاب مروان الشاطر ( 31 سنة – طالب ومدون ) يرى بأن الإصلاحات الإقتصادية لم تؤسس على قاعدة متينة وبأنها لم تبصر النور إلا بعد نزاع طويل بين مجلسي النواب والدولة والمصرف المركزي فى طرابلس ويقول بأن الصديق الكبير أقحم المجلس الرئاسي فى شيء ليس من إختصاصه متسائلاً على مصير مبلغ وقدره أكثر من 13 مليار دينار قام الرئاسي بتحصيلها خلال الأشهر الماضية من رسوم بيع النقد الأجنبي وهو المبلغ الذي كان مفترضاً أن لا تعود بعده أزمة السيولة اليوم وبشكلها الحالي .

كما يضيف هذا الشاب الذي قدم نفسه كمتابع جيد للشأن العام عبر منصات التواصل الإجتماعي بأن المجلس الرئاسي يواجه مشاكل قانونية بسبب عدم دستوريته ، الأمر الذي من شأنه بحسب مروان أن يجعل كل قرارته محل طعن وبطلان بما فيها المتعلقة بالإصلاحات الإقتصادية كغيرها من القرارات المطعون فيها لدى القضاء ، مبدياً إستغرابه الشديد مما ورد بالخصوص فى إحاطة المبعوث سلامة لمجلس الأمن التي وصفها بالمنحازة لرئيس المجلس الرئاسي المفكك .

شابة أخرى تدعى ( هاجر 27 سنة – طالبة ) كانت برفقتها والدتها وتقول بعدم تحصلتا على رقمين فى الطابور ، بأنها طالبة فى كلية الإقتصاد بجامعة طرابلس وتؤكد بأن بعض المبادئ التي درستها فى كليتها تؤكد بأن من أهم عوامل توافر السيولة هو ضرورة بناء الثقة بين المواطن والتاجر كمودعين لدى المصارف .

وتؤكد هاجر بأن الثقة اليوم شبه منعدمة إن لم تكن كذلك أصلاً بين المواطن والقطاع المصرفي بسبب الأزمات السابقة بما فيها قانونية منصب المحافظ والإنقسام السياسي وغيره من العوامل التي ترى بأن شرحها يطول ، الأمر للذي يستحيل معه بحسب هاجر إيداع أي كميات نقدية فى المصارف من قبل المواطنين ما يعني أن الأزمة ستعود عاجلاً أم آجلاً كما ترى بأن أول خطوات الحل تتمثل فى إنهاء الإنقسام السياسي وتوحيد البلاد وتغيير قيادات القطاع من المحافظ وصولاً إلى مدير أصغر مصرف بما يعزز الثقة مع المودعين مجدداً .

وفى هذه الطوابير الطويلة والمملة يقول مراسلنا بأن أحاديث جانبية وهمسات تدور بين الناس لا يخفون فيها سخطهم على الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية برمتها فى العاصمة وبكافة شخوصها بما فيها الأجهزة المكلفة بتأمين المصارف والتي يتهمونها بالمحسوبية وسوء معاملتهم .

كما أن الملاحظ وعلى غير العادة بأن بعض الناس يتحدثون فى هذه الطوابير على فقدان الثقة فى دور البعثة الأممية بشكل كامل بعدما إرتاحوا له خلال الفترة الماضية عندما عملت على معاقبة بعض المجرمين دولياً وتحدثت بصراحة عن ” خراب المليشيات ” ومحاولة فرضها لحل الإنتخابات بدل الحلول الترقيعية والملتوية وحديث رئيسها عن تمسك الكل بالسلطة على حساب البلاد قبل أن تنتكس فجأة خلال الأسابيع الأخيرة وباتت تواجه إتهامات بأنها تحولت لطرف فى الصراع .

ومن هنا إلى أن يوضح المجلس الرئاسي ورئيسه ومصرف ليبيا المركزي ومحافظه ، ومجلس الدولة ورئيسه سبب عودة هذه الأزمة وتقديم إجابات عملية وافية حولها معززة بجدول زمني لحلها ، فأن الباب يبقى مفتوحاً لتأزم الموقف أكثر ومفاقمة أزمات السكان بما يضع الإصلاحات الإقتصادية برمتها وإحاطة سلامة الأخيرة فى مهب الريح .

المرصد – خاص