ليبيا – اتهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الاثنين المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بعدم الحياد، مبيناً بأنه ينحاز لطرف المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج.

صالح أضاف في حوار مع صحيفة العين الإخبارية :” المبعوث الأممي جاء للدعم في ليبيا وليس لحكم البلاد”، مضيفاً أنه (سلامة) يتغاضى عن انتشار المليشيات في العاصمة طرابلس ودعم السراج لها.

وأبدى رئيس مجلس النواب اعتراضه على حضور الملتقي الوطني إلا بعد الاطلاع على جدول أعماله، مضيفاً أن التسريبات حول الملتقى المقرر انعقاده يناير الجاري برعاية الأمم المتحدة تؤكد فشله.

وأوضح أنه من المرفوض أن يحل الملتقى محل مجلس النواب لأن ذلك “انقلاب على الشرعية ، محملاً السراج مسؤولية الاشتباكات التي تشهدها طرابلس بين الحين والآخر لأنه يدعم المليشيات ويضمها في المؤسسات الأمنية بدلا من حلها حسب قوله.

ولفت صالح إلى أن مجلس النواب ماضٍ نحو إعادة هيكلة المجلس الرئاسي رغم اعتراض مجلس الدولة، مضيفاً أن تهريب تركيا السلاح لليبيا يهدف لمحاولة استيلاء أتباعها من جماعة الإخوان وغيرهم على الحكم.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أنه سيتم الذهاب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد، إذا لم ينجح الاستفتاء على الدستور، معتبرا أن ذلك هو الحل الممكن للأزمة الليبية.