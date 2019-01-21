الإمارات العربية – رفض سريتشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، المقارنة بين تشكيلته الحالية وتشكيلة منتخب البلاد الذي حقق مفاجأة بإحراز لقب كأس آسيا في 2007.

وبلغ المنتخب الملقب “أسود الرافدين” بقيادة كاتانيتش، دور الستة عشر، حيث سيواجه قطر في قمة عربية في أبو ظبي غدًا الثلاثاء، على بطاقة الظهور في دور الثمانية.

وقال كاتانيتش في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين “أنا هنا منذ فترة قصيرة، أنا جديد هنا مع الفريق، اللاعبون يؤدون قصارى جهدهم وهم بحالة جيدة، لدي ثقة كبيرة فيهم، جاهزون تمامًا لمباراة الغد”.

وتابع “في 2007، فاز الفريق باللقب لكن مر 12 عاما والآن يوجد جيل جديد، لا يمكن المقارنة مع الجيل السابق، وربما يمثل هذا ضغطا على اللاعبين بضرورة تكرار ما حدث”.

وأوضح “سأطالب اللاعبين بالقتال، اللاعب الذي يؤدي بشكل جيد يجب أن يخرج من المباراة مرهقًا وسعيدًا بأنه قدم كل شيء، حتى لو تعرض للانتقادات من البعض”.