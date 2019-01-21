ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان أمس الأحد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز.



اللقاء تناول وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي عدد من الملفات المتعلقة بالجنوب في برنامج الإصلاحات الاقنصادية والتنموية التي أقرها الرئاسي لتقديم الدعم للجنوب ووضع خطة تقدم لرئيس المجلس الرئاسي ببرنامج التنمية وتطوير الجنوب بالإضافة إلى الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية.

وعلق كاجمان على الوضع الخاص للاشتباكات في مدينة سبها موضحا أن الوضع الأمني يتطلب تعاون كل الأطراف للوصول إلى الأمن والاستقرار في الجنوب، مشدداً على أن يتم الإسراع لاختيار شخصية عسكرية لإمرة المنطقة العسكرية بالجنوب.

وأكد على ضرورة الإسراع للوصول للاستحقاقات الدستورية وإنهاء الفترة الانتقالية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول بالبلاد إلى حالة الاستقرار .

من جانبها أكدت ويليامز على أهمية وضع حل صحيح وجذري لمخرجات الملتقى الوطني الجامع وعلى أن لا يكون المؤتمر جسماً جديداً يدخل البلاد في دوامة الصراع، مبينةً أن المؤتمر سيكون بمدة محدودة ومعروفة ومخرجات واضحة بجدول زمني محدود.