ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان مع وكيل ديوان بلدية نالوت خالد مزيد وعضو المجلس البلدي إبراهيم مسعود العديد من الملفات والصعوبات التي تواجه البلدية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق آلية وضع حل جذري لمشاكل التهريب ومكافحة الإرهاب الممتدة عبر الحدود ووضع خطة بالتعاون مع المجلس الرئاسي للحد من التهريب وتدفق الإرهاب عبر الحدود .

وتناول الإجتماع تقديم الخدمات لجهاز إسعاف الطوارئ بالبلدية من توفير معدات وسيارات الإسعاف والتواصل مع وزارة الصحة لتقديم الأدوية والمعدات لمستشفى نالوت العام بالإضافة للتواصل مع وزارة المالية لصرف المبالغ المالية الممنوحة لبلدية نالوت وفق قرار المجلس الرئاسي 1243 لعام 2017.