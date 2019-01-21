ليبيا – أصدرت كتلة ” نواب برقة ” التي تضم حوالي 35 نائباً بياناً بوقت متأخر من مساء الأحد أشارت فيه لما ورد فى كتاب نواب رئيس المجلس الرئاسي والذي قالت بأنه كان يحمل في طياته حقائق لطالما تم التنبيه لها سابقاً، وخاصة فيما يتعلق منها بمفهوم التوافق والمشاركة في إدارة شؤون البلاد سياسياً وجغرافياً.

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وأكدت الكتلة متابعتها بحرص وإهتمام شديدين ردود الأفعال والتصرفات من طرف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة، متهمة السراج بالإستمرار في سياساته وتصرفاته الاستئثارية وذلك وفقاً للبيان الذي تلقت المرصد نسخة منه .

كما ندد البيان بتجاهل المبعوث سلامة لهذا الكتاب الصادر من أعضاء الرئاسي الثلاثة ، أحمد معيتيق ، فتحي المجبري ، عبدالسلام كجمان ، وماورد به من إشارة لخروقات وما حذر منه مضمونه من مخاطر تهدد البلاد وأمنها ووحدتها.

وأضاف البيان : ” نحذر فائز السراج، بإسمه وصفته، من مغبة عدم احترام الاتفاق السياسي ونحمله المسؤولية كاملة من تبعات تشرذم البلاد وإحباط محاولات رأب الصدع، وتعميق هوة الانقسام السياسي وتحويله لإنشطارات أكبر وأعمق ” .

وبذات اللهجة والخطاب ، توجه النواب بالتحذير لسلامة مذكرينه بمهمته الأممية وبأن صمته وتجاهله للخروقات الحالية للاتفاق السياسي سيجعل مما وصفه البيان بـ ” مؤتمره الجامع ” حبراً على ورق .

وشدد النواب فى بيانهم على أن هذا الأمر ليس من شأنه فقط تثبيط عزائم الليبيين للانخراط بالمؤتمر الجامع ، بل إنه سيقضي حتماً على موجبات و ضرورات إحترامه والالتزام بنتائجه والعمل وفق مخرجاته .

وختم البيان بدعوة مجلسي النواب والدولة رئاسة وأعضاء والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الادارية و ديوان المحاسبة لتبيان مواقفهم من هذا المنعطف الذي وصفوه بالخطير ممثلاً فى الإنفراد للسراج بمقاليد السلطة والمال ، مؤكدين بأنهم وفي هذه المرحلة لا زالوا يضعون ليبيا نصب أعينهم وفوق هواجسهم ومخاوفهم متطلعين لإعادة توحيدها سياسة وقراراً كما وحدتها الجغرافيا وذلك على حد تعبيرهم.

المرصد – متابعات