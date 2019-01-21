ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس اليوم الإثنين إن حل قضية الجنوب بات ضروريا خاصة أن الجنوب عانى لسنوات طويلة ، مشيراً إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تحتمل في ظل قيام العصابات التشادية باختطاف الأفراد من سبها على بعد أكثر من 1000 كيلو متر والمطالبة بالملايين كفدية.

كرموس أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن نجاح عملية الجنوب يحتاج إلى دعم دولي خاصة وأن المساحات الجبلية الواسعة تحتاج إلى تدخل سلاح الطيران لاستهداف الجماعات والعصابات والقضاء عليهم.

وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تشاد، أضاف عضو مجلس الدولة أن الأمر قد لا يتعلق بصورة مباشرة بالأوضاع في ليبيا وأن أي دعم أو تسليح للجماعات الإرهابية لا يمكن أن يكون بصورة معلنة ، مبيناً أن الأمر الضروري الآن هو توحيد المؤسسة العسكرية لتحرير كافة المناطق الليبية من الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار.