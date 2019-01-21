إسبانيا – شدد البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة، على صعوبة الحصول على الفرصة مع البلوجرانا، في ظل تمتع جميع لاعبي الفريق بالكثير من الجودة.

وشارك مالكوم في الدقيقة 69 من زمن مباراة فريقه أمس أمام ليجانيس بالليجا، والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 3 ـ 1.

وقال مالكوم، في تصريحات لصحيفة “سبورت”: “أن تكون في برشلونة فإن الأمر صعب للغاية، لأن جميع اللاعبين لديهم الكثير من الجودة”.

وأضاف: “في الواقع، هنا يوجد أفضل اللاعبين، عليك أن تكون صبورًا وتستفيد من كل لحظة تلعب فيها”.

وأردف الجناح البرازيلي: “عليك أن تتمتع بأفضل ما لديك، كل ما أفكر فيه هو الفوز بالألقاب”.

وختم: “كنا نعرف أنه إذا لم ننتهز الفرص أمام ليجانيس، فإن المباراة ستتعقد، لكن الشيء المهم هو أننا فزنا”.

المصدر : كووورة