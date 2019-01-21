محمد صلاح ضمن الافضل في الجولة الـ23 من البريميرليج

محمد صلاح ضمن الافضل في الجولة الـ23 من البريميرليج

أنجلترا – تواجد نجم فريق ليفربول محمد صلاح، في التشكيل المثالي للجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت مساء أمس الأحد.

الجناح المصري شارك في تلك الجولة مع كتيبة يورجن كلوب أمام فريق كريستال بالاس في مباراة مثيرة انتهت لصالح الريدز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقدم صلاح أداءً مميزًا في تلك المباراة حيث سجل هدفين (الهدف الأول من ركلة جزاء والهدف الثالث).

ونشرت شبكة “هوسكورد” العالمية التشكيل المثالي لتلك الجولة حيث يتواجد “محمد صلاح” بها بحصوله على تقييم 8.7/10.

ويُعد صلاح هو لاعب ليفربول الوحيد المتواجد في هذا التشكيل.

وضم التشكيل المثالي لتلك الجولة كذلك كل من ثلاثي مانشستر سيتي دانيلو وليروي ساني ورحيم ستيرلينج.

كذلك تواجد كل من لاعب آرسنال هيكتور بيليرين وثنائي وولفرهامبتون جواو موتينيو وديوجو جوتا وثنائي نيوكاسل إسحاق هايدن وفابيان شار.

هذا إلى جانب كلًا من لاعب ساوثهامبتون يان بيدناريك وحارس واتفورد فن فوستر.