ليبيا – أكد مدير إدارة مكافحة مرض الدرن والجذام محمد الفرجاني على إستمرار برنامج المسح الوطني الصحي لمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.

الفرجاني أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن البرنامج يشرف عليه المركز بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة.

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ولفت إلى أنه تم أمس الأحد زيارة مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في أبو سليم وذلك لإجراء الكشوفات الصحية لهم على مرض الدرن ومرض الجذام وتصويرهم بالأشعة وإجراء اختبار حساسية الدرن وقد شمل الكشف عناصر الأمن والعاملين بالموقع .