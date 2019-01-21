لبنان – نظم “الحزب الشيوعي اللبناني” وعدد من الأحزاب اليسارية والمجتمع المدني، مظاهرة شعبية في بيروت تحت شعار “كلنا عالشارع”، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية الاقتصادية.

وجاءت المظاهرة للاحتجاج “ضد سياسات الإفقار، ورفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها السلطة السياسية، ومنعا للانهيار، ودفاعا عن حقوق الشعب اللبناني”، بحسب ما جاء في بيان الدعوة إلى المظاهرة.

وانطلقت المظاهرة من ساحة البربير يتقدمها كل من: النائبة بولا يعقوبيان، الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” والنائب أسامة سعد، وحنا غريب الأمين العام لـ”الحزب الشيوعي اللبناني”، وممثلو أحزاب يسارية ومجموعات من الحراك المدني وعدد من القوى السياسية والنقابية والاجتماعية.

وحمل المشاركون لافتات دعت إلى: وضع حد للهدر في المال العام ولموت الفقراء على أبواب المستشفيات، وللتلوث البيئي والصفقات المشبوهة في ملفات الكهرباء والطاقة والبيئة.

المصدر: الوطنية للإعلام