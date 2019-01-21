مصر – أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، اليوم الإثنين، عن مواجهات عربية مثيرة.

ضمت المجموعة الأولى، الثلاثي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان والرجاء (حامل اللقب) وأوتوهو دويو الكونغولي، بينما ستشهد المجموعة الثانية كلاسيكو تونسي بين الصفاقسي والنجم الساحلي، بجانب ساليتاس البوركينابي وإينوجو رينجرز النيجيري.

وفي المجموعة الثالثة، ينافس الهلال السوداني كل من زيسكو الزامبي وكوتوكو الغاني ونكانا الزامبي.

أما المجموعة الرابعة، فقد ضمت فرق الزمالك المصري بجانب جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنغولي.

وستنطلق منافسات مرحلة المجموعات للبطولة الكونفيدرالية في فبراير/ شباط، وتختتم في مارس/ أذار المقبل.