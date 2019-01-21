إسبانيا – استعاد قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي صدارة لائحة الحذاء الذهبي للموسم الكروي الحالي بعد تسجيله هدفا في شباك ليغانيس أمس الأحد.

وسجل الأرجنتيني هدفه الـ18 بالليغا خلال فوز البارسا على ليغانيس بثلاثية مقابل هدف، وذلك لحساب الجولة العشرين من البطولة، ليحافظ الفريق الكتالوني على صدارته برصيد 46 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أتليتكو مدريد.

وفض ميسي الشراكة مع مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي سجل بدوره ثلاثية من 9 أهداف لفريقه ضد فريق غانغون السبت الماضي.

وينافس ميسي على جائزة الحذاء الذهبي كل من مبابي 17 هدفا ومحمد صلاح مهاجم ليفربول 16 هدفا ولويس سواريز 15 هدفا، ويملك كل من كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وفابيو كواريليلا من سامبدوريا ودوفان زاباتا من أتلانتا 14 هدفا.

وتمنح جائزة الحذاء الذهبي لصاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال موسم واحد، وهي الجائزة التي احتكرها على مدار العقد الأخير الثنائي ميسي خمس مرات والبرتغالي رونالدو أربع مرات.

المصدر:eurotopteams