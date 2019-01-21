إيطاليا – خرج فريق ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه جنوى (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين على ملعب “لويجي فيراريس”، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي الروسونيري كل من المهاجمين، فابيو بوريني، والإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو، في الدقيقتين (72، 83) على الترتيب.

وحقق ميلان انتصاره الثاني على التوالي، رافعا رصيده إلى 34 نقطة، واستعاد المركز الرابع متجاوزا روما، بفارق نقطة واحدة.

بينما مني جنوى بالهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات مقابل تعادل واحد، ويشغل المركز الرابع عشر، على سلم ترتيب الكالتشيو، برصيد 20 نقطة.

المصدر: “silatv”