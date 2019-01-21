وقالت تقارير صحفية محلية إن صاحبة الـ36 عاما عثر عليها ميتة على ارتفاع نحو 1700 متر، بعد سقوطها من علو داخل فجوة في جبل مابولاسي في مقاطعة نانتو غربي تايوان.

ووفقا لموقع “تايوان نيوز”، استخدمت وو هاتفها لطلب المساعدة، بعد أن تعرضت لإصابات أثناء سقوطها، السبت، لكن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من تحديد موقعها بعد 3 محاولات استخدمت فيهاطائرات مروحية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي النهاية عثر على جثة وو قرب المكان الذي أرسلت منه الاستغاثة، بعد استئناف عملية البحث سيرا على الأقدام.

وفى الرسالة التي بعثتها وو، قالت إنها أصبحت محاصرة بسبب سقوطها.

ويعتقد أن وو توفيت بعد تعرضها لحمى شديدة، بينما كانت عالقة في منطقة شديدة البرودة، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وجذبت وو آلاف المعجبين عبر الإنترنت، من خلال مشاركة صور لها على قمم جبال تايوان وهي ترتدي ملابس السباحة “البكيني”، خلال 100 رحلة تقريبا على مدار 4 سنوات.

وبدأت وو تحدياتها بعد أن خسرت رهانا مع صديق لها، وكانت العقوبة المقررة عليها هي التقاط صور بملابس السباحة على قمة أحد الجبال.