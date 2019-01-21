نيكي يغلق عند أعلى مستوى في شهر وتراجع الين يعزز المصدرين

نيكي يغلق عند أعلى مستوى في شهر وتراجع الين يعزز المصدرين

اليابان – ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر يوم الاثنين مقتفيا أثر المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية، والتي ساعدت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية على الصعود، بينما تلقت أسهم الشركات المصدرة دعما من تراجع الين.

وزاد المؤشر القياسي 0.3 بالمئة مسجلا 20719.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 19 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1566.37 نقطة. وجرى تداول 1.12 مليار سهم، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول.

وقال محللون إن نيكي بصدد بلوغ مستوى 21 ألف نقطة الذي سجله الشهر الماضي قبل التراجع في نهاية العام.

وصعدت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل المصدرين. وزاد سهم تي.دي.كيه كورب 3.3 بالمئة في حين قفزت أسهم سومكو كورب ونيديك كورب 4.3 بالمئة و3.5 بالمئة على الترتيب.

وزاد الين الياباني 0.2 بالمئة مقابل الدولار بعد أن انخفض أكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

رويترز