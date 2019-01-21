إسبانيا – إحدى الصحف الإسبانية، أن لاعب فريق تشيلسي إدين هازارد حدد موعد انتقاله إلى صفوف فريق ريال مدريد.

ويُعد اللاعب البلجيكي، هدفًا للنادي الملكي منذ فترة طويلة حيث حاول بطل أوروبا الحصول على خدماته في الصيف الماضي، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك.

وانتشرت التكهنات من جديد حول مستقبل هازارد مع البلوز حيث ارتبط بخطوة الرحيل عن كتيبة ماوريسيو ساري.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن “هازارد ينوي بالفعل مغادرة ستامفورد بريدج والانضمام إلى اللوس بلانكوس، ولكن ليس في موسم الانتقالات الشتوي الحالي”.

وأشارت إلى أن “هازارد لا ينوي مطالبة إدارة تشيلسي بالسماح برحيله هذا الشهر وسيؤجل تلك الخطوة حتى الميركاتو الصيفي المقبل”.

وأفادت أن “السبب في ذلك يعود إلى أن هازارد لا يريد إرباك النادي الإنجليزي في منتصف الموسم خاصة مع تذبذب النتائج في الأونة الأخيرة”.

وأوضحت أن “اللاعب صاحب الـ28 عامًا أبدى استعداده لتأجيل حلمه بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو في نهاية هذا الموسم”.

وسبق لـهازارد الاعتراف أكثر من مرة بأنه يود اللعب بقميص ريال مدريد خلال مسيرته المهنية.