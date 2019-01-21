ليبيا -اجتمع متابع الشركات العامة للنظافة بالمناطق التابع لوزارة الحكم المحلي محمد عصر أمس الأحد مع مجموعة الأنشطة الهندسية انتاج فرع ليبيا وبحضور كل من المستشار القانوني بالوزارة عمر خليفة والمستشار الفني لشركة الخدمات العامة والنظافة بالمناطق عزالدين مرشان.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي المذكرة المُقدمة من الشركة في إمكانية التعاون مع الوزارة في معالجة النفايات والقمامة بالمكب النهائي بمنطقة سيدي السايح مع تركيب المصانع الموجودة بمخازن شركة الخدمات العامة للنظافة طرابلس.

واتفق المجتمعون على أن تكون هناك زيارات عمل ميدانية بين الطرفين وتقييم الوضع الحالي ووضع المقترحات والحلول العاجلة لإنهاء أزمة القمامة بالمكب النهائي بمنطقة سيدي السايح.