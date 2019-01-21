ليبيا – تمكن وفد قبائل ورفلة للمصالحة من التوصل وبشكل نهائي لإتفاق سلام يقضي بوقف إطلاق النار بصورة نهائية وعقد مصالحة شاملة عقب الإقتتال الدامي والمتكرر بمناطق جنوب طرابلس بين قوات تابعة للواء السابع وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي .

وقال مصدر من الوفد لـ المرصد بأن هذا الإنجاز جاء كنتيجة للقاءات المشتركة منذ يوم الجمعة بين وفد المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة برئاسة الشيخ محمد البرغوتي والشيخ عقيلة الجمل مع نظرائهم فى ترهونة يومها ثم فى طرابلس الكبرى صباح اليوم الأحد ثم فى ترهونة مجدداً مساء ذات اليوم .

وفى التفاصيل ، قال المصدر أنهم أبرموا إتفاق يقضي بتشكيل لجنتين من المجلس الأعلى للمصالحة فى طرابلس الكبرى والمجلس الإجتماعي ورفلة حتى تحقيق المصالحة الشاملة ونبذ الفرقة والإتجاه للبناء بدل الخراب والدمار .

وأضاف ذات المصدر بأن هذه اللجنة ستباشر العمل منذ صباح غداً الإثنين لاتمام المصالحة الشاملة بخطوة أولى هي تبادل الأسرى والجثامين وتمكين كافة المهجرين من العودة الآمنة ، وأخيراً تحديد الحدود الادارية لكل طرف .

يتبع…

المرصد – متابعات