بروكسل – فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة يوم الثلاثاء مع تعرض الأسواق العالمية لضغوط جراء المخاوف بشأن النمو و نتائج مخيبة للآمال من يو.بي.إس و زادت من قتامة الوضع وقادت القطاع المصرفي إلى الهبوط.

وبحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.1 بالمئة، حيث خسرت البورصات في كافة أنحاء أوروبا بعدما فشلت سلسلة جديدة من بيانات الشركات في تغيير حالة العزوف عن المخاطرة.

وهبطت أسعار النفط والأسهم الآسيوية وعقود الأسهم الأمريكية الآجلة أيضا بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي وبعدما أظهر مسح زيادة حالة التشاؤم بين رؤساء الشركات.

وهبط سهم بنك يو.بي.إس 4.7 بالمئة بعد أن أحدثت نتائج أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي اضطرابا في القطاع الذي يكافح كي يتعافى بعد عام كارثي في 2018 فقد خلاله نحو 30 بالمئة من قيمته.