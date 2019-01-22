فلسطين – أعلنت إسرائيل عن إصابة ضابط في إطلاق نار وقع ظهر اليوم الثلاثاء قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، وفقا لوكالة “معا” الفلسطينية.

وعقب ذلك، قصفت دبابة إسرائيلية موقع رصد تابع لحركة حماس قرب مخيم العودة وسط القطاع، وفقا لمراسلة RT في القدس.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن إصابة الضابط طفيفة، وأنها وقعت خلال “أعمال عنيفة في جنوب قطاع غزة شملت رشق الحجارة باتجاه الجنود”.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة عند الحدود مع غزة، الرصاص تجاه فلسطينيين تسللوا عبر السياج الفاصل ثم عادوا إلى القطاع.

المصدر: RT + وكالات