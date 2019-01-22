ارتفاع صادرات تركيا من العسل 7 بالمائة العام الماضي

ارتفاع صادرات تركيا من العسل 7 بالمائة العام الماضي

تركيا – بلغت قيمة الصادرات التركية من العسل في 2018 نحو 25 مليونا و503 آلاف دولار، بنسبة صعود 7 بالمائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية.

وجاء في بيانات لاتحاد المصدرين في شرق البحر الأسود، اطلع عليها مراسل الأناضول، أن تركيا صدرت 6 آلاف و357 طنا من العسل، إلى 48 دولة في 2018.

وشهد حجم صادرات العسل التركي زيادة كبيرة العام الماضي بلغت 7 بالمائة، مقارنة بـ 2017.

وحلت ألمانيا في صدارة قائمة مستوردي العسل التركي بـ 11 مليونا و482 ألف دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ 5 ملايين و493 ألف دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية ثالثة بمليون و591 ألف دولار، وإسبانيا رابعة بمليون و544 ألف دولار.

وقال عضو اتحاد المصدرين “أحمد غور دوغان” لمراسل الأناضول، إن “صادرات العسل التركي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية”.

وأردف قائلا “الإقبال المتزايد على العسل التركي في الخارج، يرجع إلى فوائده الصحية، وجودة الإنتاج”.